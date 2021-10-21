Военные ЮВО провели учения на полигоне в Ростовской области

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Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Ростовской области поддержали мобильные огневые группы на бронетехнике.
Военные ЮВО провели учения на полигоне в Ростовской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках военных мероприятий применялись в том числе «кочующие» огневые средства: миномёты 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатомёты АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.

В составе разведывательно-огневого комплекса действовали снайперские пары, вооружённые винтовками повышенной мощности АСВК-М.

Огневую поддержку танкистам обеспечили экипажи вертолётов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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