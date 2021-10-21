Военные ЮВО провели учения на полигоне в Ростовской области

Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Ростовской области поддержали мобильные огневые группы на бронетехнике.

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