Военные ЮВО провели учения на полигоне в Ростовской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В рамках военных мероприятий применялись в том числе «кочующие» огневые средства: миномёты 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатомёты АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.
В составе разведывательно-огневого комплекса действовали снайперские пары, вооружённые винтовками повышенной мощности АСВК-М.
Огневую поддержку танкистам обеспечили экипажи вертолётов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.