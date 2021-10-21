Росэнергоатом заявил о парении на Ростовской АЭС из-за дефекта шва на трубопроводе
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- РИА Новости
«21 октября 2021 года в 00:54 мск на энергоблоке №2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале Росэнергоатома.
Отмечается, что данный трубопровод относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе.
В настоящее время второй энергоблок отключён от сети для проведения необходимых ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что радиационный фон на территории Ростовской АЭС после вывода второго энергоблока на регламентные работы в норме.