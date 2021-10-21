В Москве реорганизуют бывшую промзону в Восточном Дегунино

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бывшая промзона столицы Вагоноремонт присоединилась к программе «Индустриальные кварталы».

РИА Новости