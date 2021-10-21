В Москве реорганизуют бывшую промзону в Восточном Дегунино
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
Инвестиции в редевелопмент участка территории Вагоноремонта на севере Москвы площадью почти 3 га составят 30 млрд рублей.
«В ближайшие годы преобразится участок промышленной зоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино. Ежегодные поступления в бюджет города составят 3,5 млрд рублей», — добавил заместитель мэра.
После редевелопмента весь участок займут объекты общественно-делового назначения — здесь могут появиться банки, кафе, магазины и ТЦ.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».