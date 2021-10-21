В Москве реорганизуют бывшую промзону в Восточном Дегунино

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бывшая промзона столицы Вагоноремонт присоединилась к программе «Индустриальные кварталы».
В Москве реорганизуют бывшую промзону в Восточном Дегунино
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

Инвестиции в редевелопмент участка территории Вагоноремонта на севере Москвы площадью почти 3 га составят 30 млрд рублей.

«В ближайшие годы преобразится участок промышленной зоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино. Ежегодные поступления в бюджет города составят 3,5 млрд рублей», — добавил заместитель мэра.

После редевелопмента весь участок займут объекты общественно-делового назначения — здесь могут появиться банки, кафе, магазины и ТЦ.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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