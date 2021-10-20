Минобороны России передало регионам более 280 тонн кислорода

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Минобороны России по поручению президента Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 т сжиженного кислорода для нужд больниц.
Минобороны России передало регионам более 280 тонн кислорода
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В пресс-релизе Минобороны отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов уже передано из воинских частей 240,8 т сжиженного кислорода.

21 октября будут переданы ещё 27 т сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

Ранее сообщалось, что в России занято более 86% коек для пациентов с коронавирусом.

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