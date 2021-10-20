Минобороны России передало регионам более 280 тонн кислорода
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- РИА Новости
В пресс-релизе Минобороны отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов уже передано из воинских частей 240,8 т сжиженного кислорода.
21 октября будут переданы ещё 27 т сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.
Ранее сообщалось, что в России занято более 86% коек для пациентов с коронавирусом.