Минобороны России передало регионам более 280 тонн кислорода

Минобороны России по поручению президента Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 т сжиженного кислорода для нужд больниц.

В пресс-релизе Минобороны отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов уже передано из воинских частей 240,8 т сжиженного кислорода.

21 октября будут переданы ещё 27 т сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

Ранее сообщалось, что в России занято более 86% коек для пациентов с коронавирусом.