В «Автостате» назвали самые популярные китайские автомобили в России по итогам января — сентября

В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые популярные китайские автомобили в России по итогам января — сентября 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

Первое место занимает Chery Tiggo 7 Pro. Реализовано 10 022 такие машины.

На второй строчке оказался Haval F7 (9303 автомобиля), на третьей — Chery Tiggo 4 (8889 машин).

В список также попали Geely Coolray, Haval F7x, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro, Haval Jolion, Cheryexeed TXL и Haval H9.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.