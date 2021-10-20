В Подмосковье более 1600 обманутых дольщиков получили компенсации
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минжилполитики.
«С июля по сентябрь 2021 года денежное возмещение в Подмосковье получили 1612 граждан, сумма выплат составила 5373,6 млн рублей», — заявили в ведомстве.
Объекты, по которым выплачены компенсации, расположены в том числе в Подольске и городском округе Щёлково.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти выделили дополнительные средства на достройку проблемных ЖК.