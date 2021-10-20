В Подмосковье более 1600 обманутых дольщиков получили компенсации

Короткая ссылка
В Московской области более 1600 обманутых дольщиков получили компенсации в III квартале 2021 года.
В Подмосковье более 1600 обманутых дольщиков получили компенсации
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«С июля по сентябрь 2021 года денежное возмещение в Подмосковье получили 1612 граждан, сумма выплат составила 5373,6 млн рублей», — заявили в ведомстве.

Объекты, по которым выплачены компенсации, расположены в том числе в Подольске и городском округе Щёлково.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти выделили дополнительные средства на достройку проблемных ЖК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить