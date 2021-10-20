В Подмосковье прошли учения связистов танковой армии
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Об этом сообщает ОТР.
На полигоне Алабино военнослужащие тестировали технику нового поколения. К примеру, переносные спутниковые станции «Лира», которые особенно важны для координации действий подразделений, расположенных в отрыве от основных сил.
К учениям привлекли более 300 военнослужащих.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.