В Подмосковье прошли учения связистов танковой армии

В Московской области прошли учения связистов танковой армии. Манёвры приурочены к годовщине образования этого рода войск.

Об этом сообщает ОТР.

На полигоне Алабино военнослужащие тестировали технику нового поколения. К примеру, переносные спутниковые станции «Лира», которые особенно важны для координации действий подразделений, расположенных в отрыве от основных сил.

К учениям привлекли более 300 военнослужащих.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.