В Общественном совете Ростуризма заявили о росте спроса на поездки в нерабочие дни

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Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко заявил о росте спроса на поездки в нерабочие дни.
В Общественном совете Ростуризма заявили о росте спроса на поездки в нерабочие дни
  • © Александр Якшин
  • РИА Новости

«Так получилось, что объявленные выходные совпали со школьными каникулами. Это увеличило и без того большой спрос. На прошлой неделе позиция Турция была продана абсолютно вся. Сейчас, если захотите купить билет в Турцию, вы его с трудом купите», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в лидерах и другие пляжные направления, к примеру Египет и Крым.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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