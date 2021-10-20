RT принимает заявки на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба в новой номинации

RT принимает заявки на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, в частности, в новой номинации «После войны: лучший репортаж или документальный фильм».

На победу в новой номинации смогут претендовать документальные фильмы, репортажи и статьи, рассказывающие о последствиях военных конфликтов, независимо от срока давности событий, о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трёх категориях:

— «Лучшая работа из зоны конфликта: текст»;

— «Лучшая работа из зоны конфликта: видео»;

— «После войны: текст/видео».

Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com. Победители будут объявлены 30 ноября.

30 июля RT открыл приём заявок на участие в премии.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году.

В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии награждения.