Опрос показал, сколько россиян намерены трудиться в нерабочие дни

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Более трети россиян заявили, что будут работать в нерабочие дни, следует из результатов опроса, проведённого kp.ru.
Опрос показал, сколько россиян намерены трудиться в нерабочие дни
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

По словам 34,8% респондентов, их обязанности подразумевают выход даже в праздники и нерабочие дни. К таким категориям относятся, например, врачи и сотрудники транспортных служб.

Как заявили 33,8% участников исследования, они положительно оценивают введение в стране новых мер по борьбе с COVID-19. По их мнению, это позволит снизить темпы роста заболеваемости и нормализовать эпидемиологическую обстановку.

Ещё 14,5% россиян оценили введение нерабочих дней позитивно, поскольку они рады возможности отдохнуть и провести время дома.

В опросе участвовали 7 тыс. человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой «Известия» высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса.

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