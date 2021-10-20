Опрос показал, сколько россиян намерены трудиться в нерабочие дни
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- РИА Новости
По словам 34,8% респондентов, их обязанности подразумевают выход даже в праздники и нерабочие дни. К таким категориям относятся, например, врачи и сотрудники транспортных служб.
Как заявили 33,8% участников исследования, они положительно оценивают введение в стране новых мер по борьбе с COVID-19. По их мнению, это позволит снизить темпы роста заболеваемости и нормализовать эпидемиологическую обстановку.
Ещё 14,5% россиян оценили введение нерабочих дней позитивно, поскольку они рады возможности отдохнуть и провести время дома.
В опросе участвовали 7 тыс. человек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой «Известия» высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса.