В Москве утвердили проект благоустройства территорий у двух станций МЦД-2

В Москве утвердили проект комплексного благоустройства территории у станций «Депо» и «Люблино» МЦД-2. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отмечается, что специалисты запланировали реконструкцию платформы станции «Депо» и строительство дополнительной платформы станции «Люблино».

Также на обеих станциях появятся пешеходные переходы с конкорсами.

Кроме того, рядом с «Депо» и «Люблино» организуют светофоры, велодорожки, станции велопроката, парковки для велосипедов и автомобилей.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.