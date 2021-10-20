В Москве утвердили проект благоустройства территорий у двух станций МЦД-2
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Отмечается, что специалисты запланировали реконструкцию платформы станции «Депо» и строительство дополнительной платформы станции «Люблино».
Также на обеих станциях появятся пешеходные переходы с конкорсами.
Кроме того, рядом с «Депо» и «Люблино» организуют светофоры, велодорожки, станции велопроката, парковки для велосипедов и автомобилей.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.