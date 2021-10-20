Опрос показал, сколько водителей сменили резину на автомобилях

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На данный момент 23% российских водителей подготовились к зимнему периоду, поменяв летнюю резину на зимнюю.
Опрос показал, сколько водителей сменили резину на автомобилях
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Авто».

Так, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 48% автомобилистов уже заменили резину.

В УрФО этот показатель достиг 31%, в ЦВО — 19%, в СЗФО — 13%, а в ПФО — 12%.

Как отмечается, более половины респондентов (51%) меняют шины в мастерских по шиномонтажу, 23% — своими силами в гараже, 10% — в официальных дилерских сервисных центрах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.

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