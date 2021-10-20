Путин допустил возможность продления в ряде регионов нерабочих дней после 7 ноября

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о возможности глав регионов продлить нерабочие дни после 7 ноября с учётом эпидемиологической обстановки.
Путин допустил возможность продления в ряде регионов нерабочих дней после 7 ноября
  • AP

«При необходимости главы регионов могут продлить нерабочие дни после 7 ноября», — заявил Владимир Путин.

По его словам, главы регионов должны принимать решение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

При необходимости в регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября, дополнил Путин.

Ранее президент поддержал идею о введении в России нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября до 7 ноября

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить