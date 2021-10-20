Путин допустил возможность продления в ряде регионов нерабочих дней после 7 ноября

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о возможности глав регионов продлить нерабочие дни после 7 ноября с учётом эпидемиологической обстановки.

«При необходимости главы регионов могут продлить нерабочие дни после 7 ноября», — заявил Владимир Путин.

По его словам, главы регионов должны принимать решение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

При необходимости в регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября, дополнил Путин.

Ранее президент поддержал идею о введении в России нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября до 7 ноября.