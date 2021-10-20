ОНК: осуждённый за кражу в квартире бывшей жены Дерипаски жалуется на конфликт с сокамерниками

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RT
Святослав Князев, осуждённый на 5,5 года за две кражи ювелирных украшений, одна из которых была совершена в квартире бывшей супруги Олега Дерипаски, пожаловался ОНК на конфликты с сокамерниками в СИЗО «Бутырка». Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
ОНК: осуждённый за кражу в квартире бывшей жены Дерипаски жалуется на конфликт с сокамерниками
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам правозащитника, Князева после вынесения приговора летом 2021 года сначала этапировали в Новосибирск, а 12 октября вернули в Москву, в СИЗО «Бутырка», где он ожидает обжалования приговора. 

«У него возник конфликт с соседями по камере, которые не хотят сидеть с ним», — сказал правозащитник. 

Как сообщил ОНК осуждённый, сокамерники объясняют это тем, что после возвращения в Москву он якобы провёл несколько дней в камере «с лицами с пониженным социальным статусом».

По словам представителей администрации СИЗО, среди соседей Князева не было таких лиц, хотя некоторые из них обвиняются в преступлениях на сексуальной почве. 

Князев связывает нынешнюю ситуацию с давним конфликтом с сокамерниками. 

«Ещё в мае сосед в СИЗО напал на меня, ударил острым предметом в ухо, а его приятели теперь, после моего возвращения, натравили на меня новых сокамерников», — привёл Иванов слова Князева. 

В администрации СИЗО сообщили, что материалы по данному инциденту были отправлены в следственные органы. 

«Сотрудники СИЗО указали на сложный характер Князева, но выразили готовность обеспечить ему безопасность», — отметил собеседник RT. 

Князев был задержан 10 мая 2020 года по обвинению в краже из квартиры бывшей супруги Олега Дерипаски — председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой.

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