В Екатеринбурге уволились четыре начальника отделов полиции города
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- РИА Новости
Об этом E1.RU сообщил источник в силовых структурах.
Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, все заявления написаны добровольно.
«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — отметил он.
Отмечается, что в настоящее время кадровое подразделение МВД ищет новых руководителей для отделов.