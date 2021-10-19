Проект «Экологичное Подмосковье» получил премию National Geographic

Проект главного управления социальных коммуникаций Московской области «Экологичное Подмосковье» получил премию #ЯБерегуПланету журнала National Geographic в номинации «Объединение».

Об этом сообщает телеканал «360».

Инициативу реализуют при поддержке региональных Министерства экологии и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках проекта работают такие мероприятия, как Школа раздельного сбора мусора, экскурсии на КПО, плоггинги, уборка водоёмов на каяках, арт-выставки.

Премия #ЯБерегуПланету вручается ежегодно. Лауреатов выбирают на конкурсной основе в 13 номинациях.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.