Проект «Экологичное Подмосковье» получил премию National Geographic
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом сообщает телеканал «360».
Инициативу реализуют при поддержке региональных Министерства экологии и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках проекта работают такие мероприятия, как Школа раздельного сбора мусора, экскурсии на КПО, плоггинги, уборка водоёмов на каяках, арт-выставки.
Премия #ЯБерегуПланету вручается ежегодно. Лауреатов выбирают на конкурсной основе в 13 номинациях.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.