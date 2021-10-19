Началась регистрация на международный форум #МыВместе

Началась регистрация на международный форум гражданского участия #МыВместе, который состоится 2—5 декабря в Москве. Подать заявку можно до 15 ноября.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В 2021 году форум пройдёт под эгидой ЮНЕСКО. Участие примут волонтёры, руководство ведущих некоммерческих организаций, добровольческих организаций, фондов, госучреждений, вузов, а также представители бизнеса, журналисты и блогеры.

Деловая программа состоит из семи направлений — «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Медиа», «Здоровье» и «Спорт».

Ключевым событием станет церемония вручения международной премии #МыВместе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что волонтёры из Удмуртии принимают участие в международной премии #МыВместе.