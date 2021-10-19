Предложение на рынке аренды элитных коттеджей в Подмосковье сократилось на 12% в III квартале
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.
В июле — сентябре 2020 года число свободных лотов в экспозиции в регионе достигало 156. За аналогичный период 2021-го их количество снизилось до 138. Относительно II квартала показатель снизился на 10%.
Основная доля предложения (49%) находится на Рублёво-Успенском направлении.
Далее следуют Новорижское направление (36% лотов), а также Киевское/Калужское и Минское направления (5% и 4% соответственно).
В среднем снять элитный коттедж можно за 1,41 млн рублей в месяц.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию на рынке жилья.