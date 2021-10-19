Предложение на рынке аренды элитных коттеджей в Подмосковье сократилось на 12% в III квартале

Короткая ссылка
Объём предложения на рынке высокобюджетной аренды коттеджей в Московской области сократился на 12% по итогам III квартала 2021 года.
Предложение на рынке аренды элитных коттеджей в Подмосковье сократилось на 12% в III квартале
  • © Роман Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.

В июле — сентябре 2020 года число свободных лотов в экспозиции в регионе достигало 156. За аналогичный период 2021-го их количество снизилось до 138. Относительно II квартала показатель снизился на 10%.

Основная доля предложения (49%) находится на Рублёво-Успенском направлении.

Далее следуют Новорижское направление (36% лотов), а также Киевское/Калужское и Минское направления (5% и 4% соответственно).

В среднем снять элитный коттедж можно за 1,41 млн рублей в месяц.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить