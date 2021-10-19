Предложение на рынке аренды элитных коттеджей в Подмосковье сократилось на 12% в III квартале

Объём предложения на рынке высокобюджетной аренды коттеджей в Московской области сократился на 12% по итогам III квартала 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.

В июле — сентябре 2020 года число свободных лотов в экспозиции в регионе достигало 156. За аналогичный период 2021-го их количество снизилось до 138. Относительно II квартала показатель снизился на 10%.

Основная доля предложения (49%) находится на Рублёво-Успенском направлении.

Далее следуют Новорижское направление (36% лотов), а также Киевское/Калужское и Минское направления (5% и 4% соответственно).

В среднем снять элитный коттедж можно за 1,41 млн рублей в месяц.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию на рынке жилья.