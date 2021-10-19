Клин принял более 550 тысяч туристов в 2021 году

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Подмосковный Клин принял более 550 тыс. туристов с начала 2021 года.
Клин принял более 550 тысяч туристов в 2021 году
  • © Алексей Майшев / РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Популярностью среди туристов пользуется, в частности, дом-музей Петра Чайковского.

Также интерес вызывают дома-музеи Дмитрия Менделеева и Аркадия Гайдара, музей ёлочной игрушки «Клинское подворье», церковь Успения Пресвятой Богородицы и почтовая станция XVIII века.

В 2020 году в Клину побывали 334 тыс. человек.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН рассказал, что у россиян набирают популярность горнолыжные курорты.

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