В Москве открылась выставка «Интерполитех»

В Москве начала работу выставка «Интерполитех», на которой представлены последние разработки в области безопасности.

Об этом сообщает ОТР.

На стендах можно увидеть различные видеокамеры, датчики и приборы для идентификации людей или поиска запрещённых предметов. Разработчики стараются максимально интегрировать цифровое оборудование.

В частности, одно из главных требований, предъявляемых к современным броневикам, — дополнительная полезная нагрузка.

«Эта машина — платформа, её можно использовать как в десантном варианте, так и для установки любого дополнительного оборудования. Мы использовали узлы и агрегаты 118 КамАЗа, полезная дополнительная нагрузка — автомобиль способен выдержать нагрузку до 6 т», — заявил Сергей Старун — генеральный директор компании «Болат».

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.