В Москве открылась выставка «Интерполитех»

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В Москве начала работу выставка «Интерполитех», на которой представлены последние разработки в области безопасности.
В Москве открылась выставка «Интерполитех»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

На стендах можно увидеть различные видеокамеры, датчики и приборы для идентификации людей или поиска запрещённых предметов. Разработчики стараются максимально интегрировать цифровое оборудование.

В частности, одно из главных требований, предъявляемых к современным броневикам, — дополнительная полезная нагрузка.

«Эта машина — платформа, её можно использовать как в десантном варианте, так и для установки любого дополнительного оборудования. Мы использовали узлы и агрегаты 118 КамАЗа, полезная дополнительная нагрузка — автомобиль способен выдержать нагрузку до 6 т», — заявил Сергей Старун — генеральный директор компании «Болат».

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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