В Крыму и Севастополе раскрыли 129 преступлений прошлых лет с начала года

Короткая ссылка
В Крыму и Севастополе раскрыли 129 преступлений прошлых лет с начала 2021 года, заявила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Ольга Постнова.
В Крыму и Севастополе раскрыли 129 преступлений прошлых лет с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Ряд дел уже направлен в суд, по некоторым вынесены обвинительные приговоры.

«Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет — одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России», — сказала Постнова.

С момента образования на полуострове ведомственного подразделения при непосредственном участии следователей-криминалистов раскрыто более 1 тыс. убийств и изнасилований, других тяжких деяний, которые в течение долгих лет оставались нераскрытыми.

Ранее Nation News сообщало, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить