В Крыму и Севастополе раскрыли 129 преступлений прошлых лет с начала года

В Крыму и Севастополе раскрыли 129 преступлений прошлых лет с начала 2021 года, заявила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Ольга Постнова.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Ряд дел уже направлен в суд, по некоторым вынесены обвинительные приговоры.

«Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет — одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России», — сказала Постнова.

С момента образования на полуострове ведомственного подразделения при непосредственном участии следователей-криминалистов раскрыто более 1 тыс. убийств и изнасилований, других тяжких деяний, которые в течение долгих лет оставались нераскрытыми.

Ранее Nation News сообщало, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.