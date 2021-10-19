В Карачаево-Черкесии арестовали пять участников религиозной экстремистской организации

В Карачаево-Черкесии силовики пресекли деятельность ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, пять человек арестованы.

«Члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления», — говорится в сообщении МВД.

У них изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозная литература экстремистского содержания. Возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Крыму задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки запрещённой в России экстремистской организации.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010)