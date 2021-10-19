В РСТ рассказали о стоимости туров в Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что цены на отдых в Египте сейчас выше, чем на отдых в Турции.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Если средняя стоимость туристического пакета в Турции была от 50 тыс. рублей на двоих, включая перелёт, то в текущем моменте в Египте на аналогичную категорию цена была 80—90 тыс. рублей на двоих. Гостиницы Египта не будут снижать цены, но конечная цена турпакета фактически будет от 50—60 тыс. рублей», — спрогнозировал эксперт.

Горин также отметил удобство направления по условиям въезда — и по ПЦР-тесту, и по сертификату вакцинации, а также удобство с точки зрения получения виз.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о привлекательных направлениях для творческого отпуска у россиян.