В РСТ отметили набирающие популярность горнолыжные курорты России

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский рассказал, что у россиян набирают популярность горнолыжные курорты.
В РСТ отметили набирающие популярность горнолыжные курорты России
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что у россиян наметился новый тренд — оздоровительный отдых.

«Относительно новогодних продаж туристы стремятся к индивидуальному размещению, оно практически всё раскуплено. Мы фиксируем тренд на оздоровление, горнолыжка российская сейчас востребована. Сочи как горнолыжное направление — номер один в стране. Ну и, конечно, Шерегеш, Домбай — все они на пике популярности и спроса. Сочинский регион становится круглогодичным направлением, оно популярно и на ноябрьские грядущие праздники, и на Новый год», — отметил Уманский.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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