В РСТ рассказали о набирающих популярность у россиян направлениях туризма

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский перечислил три новых направления, которые становятся популярными у российских туристов.

Об этом он сообщил в беседе с НСН.

«Интересно было бы отметить три региона, которые вызвали наибольший интерес у россиян. Они не могут выйти в лидеры с точки зрения гостиничной ёмкости, но при этом стали самыми яркими с точки зрения динамики роста. По нашим данным, это Северный Кавказ (Дагестан), Тюменская и Мурманская области», — сказал Уманский.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.