В РСТ рассказали о набирающих популярность у россиян направлениях туризма
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Об этом он сообщил в беседе с НСН.
«Интересно было бы отметить три региона, которые вызвали наибольший интерес у россиян. Они не могут выйти в лидеры с точки зрения гостиничной ёмкости, но при этом стали самыми яркими с точки зрения динамики роста. По нашим данным, это Северный Кавказ (Дагестан), Тюменская и Мурманская области», — сказал Уманский.
Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.