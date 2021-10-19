В Подмосковье рассказали о работе по выращиванию мискантуса

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В Московской области рассказали о работе по выращиванию мискантуса, подсолнечника и масличного лёна.
В Подмосковье рассказали о работе по выращиванию мискантуса
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

Масличный лён посеяли в Лотошине на площади 200 га. К настоящему времени специалисты собрали 176 т урожая — это позволит произвести 49 т масла.

В Серебряных Прудах на 110 га посеяли подсолнечник, урожай — 200 т. Из этого получится произвести 76 т масла.

«Очень интересная культура — мискантус. Она позволит Подмосковью наладить собственное производство растительной целлюлозы — из неё мы сможем изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару», — заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский во время совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.

Так, мискантусом засеяли 105 га земли в Шатуре. Собственник готов выделить под данную культуру 1,5 тыс. га.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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