В РСТ подвели итоги туристического сезона
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«Сезон мог стать рекордным, но стал просто хорошим», — заявил он в беседе с НСН.
Эксперт напомнил о непогоде, случившейся на Кубани и в Крыму.
По его словам, также наблюдался заметный рост цен, прежде всего в сегменте премиального размещения. Кроме того, произошло снижение цен на авиаперевозки.
«Такого не было в предыдущие годы, и, скорее всего, этого не будет и впоследствии», — добавил Уманский.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.