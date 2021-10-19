В РСТ подвели итоги туристического сезона

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский подвёл итоги туристического сезона.

«Сезон мог стать рекордным, но стал просто хорошим», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт напомнил о непогоде, случившейся на Кубани и в Крыму.

По его словам, также наблюдался заметный рост цен, прежде всего в сегменте премиального размещения. Кроме того, произошло снижение цен на авиаперевозки.

«Такого не было в предыдущие годы, и, скорее всего, этого не будет и впоследствии», — добавил Уманский.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.