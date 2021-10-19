В РСТ подвели итоги туристического сезона

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский подвёл итоги туристического сезона.
В РСТ подвели итоги туристического сезона
  • Pixabay

«Сезон мог стать рекордным, но стал просто хорошим», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт напомнил о непогоде, случившейся на Кубани и в Крыму.

По его словам, также наблюдался заметный рост цен, прежде всего в сегменте премиального размещения. Кроме того, произошло снижение цен на авиаперевозки.

«Такого не было в предыдущие годы, и, скорее всего, этого не будет и впоследствии», — добавил Уманский.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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