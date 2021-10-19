Липецкая область запросила поддержку у РЭО для строительства мусорных заводов

Липецкая область запросила поддержку у Российского экологического оператора для строительства мусорных заводов, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам встречи с главой администрации региона Игорем Артамоновым.

Об этом сообщает телеканал «360».

Липецкая область — один из десяти пилотных регионов, в которых будут устанавливать фандоматы.

«На встрече с Игорем Георгиевичем мы обсудили и более крупные проекты, в финансировании которых может принять участие РЭО. На данный момент мы получили две заявки от инвесторов на строительство комплексов по обработке и утилизации отходов с общей мощностью 300 тыс. тонн», — отметил Буцаев.

Заявки подали компании «ТЭКО-Сервис» и «ТКО», которые хотят построить в регионе комплексы по обработке и утилизации отходов.

РЭО может профинансировать оба проекта в виде выкупа облигационного займа.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют рекультивацию городских свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна».