Липецкая область запросила поддержку у РЭО для строительства мусорных заводов

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Липецкая область запросила поддержку у Российского экологического оператора для строительства мусорных заводов, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам встречи с главой администрации региона Игорем Артамоновым.
Липецкая область запросила поддержку у РЭО для строительства мусорных заводов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Липецкая область — один из десяти пилотных регионов, в которых будут устанавливать фандоматы.

«На встрече с Игорем Георгиевичем мы обсудили и более крупные проекты, в финансировании которых может принять участие РЭО. На данный момент мы получили две заявки от инвесторов на строительство комплексов по обработке и утилизации отходов с общей мощностью 300 тыс. тонн», — отметил Буцаев.

Заявки подали компании «ТЭКО-Сервис» и «ТКО», которые хотят построить в регионе комплексы по обработке и утилизации отходов.

РЭО может профинансировать оба проекта в виде выкупа облигационного займа.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют рекультивацию городских свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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