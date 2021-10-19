В 167 отделениях МФЦ Подмосковья можно принять участие в переписи населения

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Жители Подмосковья смогут пройти перепись населения в 167 отделениях МФЦ. В этом году предполагается два формата — очный и цифровой.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У жителей есть возможность принять участие очно, ответив на вопросы переписчиков дома, на переписных участках и в МФЦ, или пройти онлайн-опрос на Едином портале госуслуг», — сказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар, отметив, что Всероссийская перепись населения — важный федеральный проект.

Перепись проходит с 15 октября по 14 ноября.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Ленинградской области к Всероссийской переписи населения привлекут волонтёров.

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