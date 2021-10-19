В 167 отделениях МФЦ Подмосковья можно принять участие в переписи населения
Об этом сообщает телеканал «360».
«У жителей есть возможность принять участие очно, ответив на вопросы переписчиков дома, на переписных участках и в МФЦ, или пройти онлайн-опрос на Едином портале госуслуг», — сказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар, отметив, что Всероссийская перепись населения — важный федеральный проект.
Перепись проходит с 15 октября по 14 ноября.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Ленинградской области к Всероссийской переписи населения привлекут волонтёров.