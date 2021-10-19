В Нижнем Новгороде пройдёт II Международный HR-саммит

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в Нижнем Новгороде с 20 по 22 октября состоится II Международный HR-саммит.

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РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н». Главная тема мероприятия — «Человеческий капитал страны: новая реальность». Саммит станет площадкой для обмена российским и зарубежным опытом по широкому кругу вопросов, связанных с развитием, управлением и привлечением человеческого капитала. Организаторами мероприятия стали Корпоративный университет правительства Нижегородской области, Проектный офис по развитию человеческого капитала региона и HR-Ассоциация ПФО. Как ранее передавала телекомпания ОТР, в октябре в Нижнем Новгороде прошёл форум городов трудовой доблести.