Слушание по иску главреда «Важных историй» к правозащитнику Александру Ионову назначено на 28 октября

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RT
Первое заседание по иску о защите чести и достоинства, который главный редактор «Важных историй»* Роман Анин** подал к правозащитнику Александру Ионову, пройдёт 28 октября. Об этом сообщается на официальной странице Коптевского районного суда города Москвы.

В беседе с RT правозащитник Александр Ионов назвал заявление против него «абсурдным».

«Анин — человек, который проходил обучение в Стэнфорде, жил на территории Америки, открыл там общественную организацию и ведёт там деятельность как субъект предпринимательства. При этом он заявляет, что мои слова о том, что ему в США платят деньги, порочат его честь и достоинство. То, что заявляет Анин в иске, мягко говоря, странно», — заявил Ионов.

По его мнению, подавая иск в суд, Анин преследует совершенно определённые цели, не связанные с правосудием.

 «Он пытается выяснить мои источники и их опубличить. Пытается понять, как я работаю, какими документами мы пользуемся, когда обращаемся в министерства и ведомства», —добавил правозащитник.

RT пытался связаться с Романом Аниным. На момент публикации он оказался недоступен для комментария.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Анин Роман Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.

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