Полиция задержала подозреваемых в избиении киберспортсмена в Ленинградской области

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Правоохранительные органы задержали в Ленинградской области подозреваемых в избиении киберспортсмена, который погиб от полученных травм.

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена. Трое жителей города Никольское доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий», — цитирует РИА Новости ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину обнаружили в ночь на 17 октября возле гаражей в Никольском с серьёзными травмами. Он скончался по дороге в больницу. 

По данным полиции, киберспортсмен встретил на улице троих незнакомцев и сел в автомобиль одного из них. В машине новые знакомые набросились на мужчину и избили, после чего отвезли на старое Никольское кладбище и продолжили наносить удары до потери сознания. 

Впоследствии злоумышленники вернулись за потерпевшим и перевезли его к заброшенным гаражам в ста метрах от больницы.

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