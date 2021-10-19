Песков: россияне должны проявить гражданскую ответственность в вопросе вакцинации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что россияне должны проявить гражданскую ответственность в вопросе вакцинации.

«Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность», — заявил Песков.

При этом он добавил, что, «разумеется, не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации».

Согласно исследованию, более трети россиян считают, что обязательная вакцинация является единственной мерой, способной остановить пандемию коронавируса, при этом чуть более 30% респондентов выразили мнение, что для стабилизации обстановки нужны «более жёсткие меры».

Как пишет kp.ru, из 5 тыс. респондентов 34,5% выступили за обязательную вакцинацию для улучшения ситуации с заболеваемостью.

Ещё треть опрошенных (30,7%) отметили необходимость введения «более жёстких мер». 13,4% считают нужным усовершенствовать программу поощрения вакцинированных россиян.

При этом 21% опрошенных согласны с тем, что существующих мер в России достаточно.