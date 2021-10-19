В Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот

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В правительстве Красноярского края приняли решение построить 11 многоквартирных домов для двух категорий граждан — детей-сирот и бюджетников.
В Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Первая категория — дети-сироты, которым по закону полагается жильё. Из запланированных 348 квартир 197 будут переданы бывшим воспитанникам детских домов.

Вторая категория граждан — это работники бюджетной сферы, в том числе педагоги, медики, работники культуры.

Строительство предусмотрено в рамках краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан». В этом году 108,7 млн рублей из бюджета края направят на разработку проектно-сметной документации.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области почти 400 детей-сирот получили квартиры с начала года.

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