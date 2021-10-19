Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-сотрудника ФСБ Кулюкина
- РИА Новости
Как уточняется, в иске, направленном в суд, говорилось, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания «установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИРП в ФСБ России».
Отмечается, что, по данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены, которая также работала в этом управлении, была их единственным доходом.
При этом в ходе проверки выяснилось, что в период службы и после выхода на пенсию на их имя открыто 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках, а также приобретена недвижимость.
Как пишет «Коммерсантъ», раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики.
Год назад в ходе обыска, проведённого у Кулюкиных сотрудниками СК России, расследующими дело о мошенничестве, был изъят блокнот с данными о размещении супругами средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.
Мосгорсуд 28 октября проверит законность изъятия имущества у экс-сотрудника ФСБ Кулюкина.