В Удмуртии возбудили дело по факту гибели женщины и ребёнка в крупном ДТП

По факту крупного ДТП в Удмуртии, в котором погибли два человека и ещё трое пострадали, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные 1-го отдела управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

Отмечается, то ДТП произошло в Игринском районе в понедельник, 18 октября.

Водитель грузовика «Урал» с полуприцепом столкнулся с Chevrolet Lacetti и Renault Duster.

По словам специалистов, большегруз выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество легковушке.

В результате ЧП 23-летняя пассажирка Chevrolet и двухлетний мальчик погибли на месте. Три человека получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Расследование ведётся по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.