Автоэксперт Баканов рассказал о погрешностях в работе навигаторов

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что современные навигаторы имеют небольшую погрешность, поэтому, передвигаясь в условиях города, стоит прибавлять примерно десять минут к их рекомендациям.

Навигатор при расчёте времени поездки может не учитывать изменения дорожной обстановки, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если мы говорим про город, то там могут образоваться пробки из-за каких-то аварий и движение просто резко остановится. Кроме того, бывают внезапные перекрытия дорог», — предупредил Баканов.

Также алгоритмы навигаторов не всегда учитывают альтернативные маршруты, которые могут помочь сэкономить время пути до пункта назначения, напомнил специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.