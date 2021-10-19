Автоэксперт Баканов рассказал о погрешностях в работе навигаторов

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Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что современные навигаторы имеют небольшую погрешность, поэтому, передвигаясь в условиях города, стоит прибавлять примерно десять минут к их рекомендациям.
Автоэксперт Баканов рассказал о погрешностях в работе навигаторов
  • РИА Новости

Навигатор при расчёте времени поездки может не учитывать изменения дорожной обстановки, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если мы говорим про город, то там могут образоваться пробки из-за каких-то аварий и движение просто резко остановится. Кроме того, бывают внезапные перекрытия дорог», — предупредил Баканов.

Также алгоритмы навигаторов не всегда учитывают альтернативные маршруты, которые могут помочь сэкономить время пути до пункта назначения, напомнил специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

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