Автоэксперт Баканов рассказал о погрешностях в работе навигаторов
- РИА Новости
Навигатор при расчёте времени поездки может не учитывать изменения дорожной обстановки, сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
«Если мы говорим про город, то там могут образоваться пробки из-за каких-то аварий и движение просто резко остановится. Кроме того, бывают внезапные перекрытия дорог», — предупредил Баканов.
Также алгоритмы навигаторов не всегда учитывают альтернативные маршруты, которые могут помочь сэкономить время пути до пункта назначения, напомнил специалист.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.