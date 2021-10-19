Летом в Москве брак заключило рекордное количество пар

В управлении ЗАГС Москвы рассказали, что более 33 тыс. столичных молодожёнов заключили брак летом 2021 года, что является рекордом с 2018 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

«В Москве прошедшим летом поженились более 33 тыс. пар. Это рекордное количество с 2018 года: браков этим летом заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем за лето 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Кроме того, летом более 27 тыс. пар подали заявления о заключении брака. Почти половина из них поступила в столичные ЗАГСы в онлайн-формате, отметила она.

В апреле НСН сообщала, что в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.