Летом в Москве брак заключило рекордное количество пар

Короткая ссылка
В управлении ЗАГС Москвы рассказали, что более 33 тыс. столичных молодожёнов заключили брак летом 2021 года, что является рекордом с 2018 года.
Летом в Москве брак заключило рекордное количество пар
  • © legion-media

Об этом сообщает «Москва 24».

«В Москве прошедшим летом поженились более 33 тыс. пар. Это рекордное количество с 2018 года: браков этим летом заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем за лето 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Кроме того, летом более 27 тыс. пар подали заявления о заключении брака. Почти половина из них поступила в столичные ЗАГСы в онлайн-формате, отметила она.

В апреле НСН сообщала, что в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить