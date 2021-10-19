РИА Новости: в России испытали автономную группу ударных роботов

В России провели полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер», которые действовали в автономной группе без участия человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На одном из полигонов был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями».

К тому же подчёркивается, что группа роботов за счёт установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения в рамках испытаний самостоятельно вела разведку.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность беспилотников в российской армии к концу 2021 года превысит 2 тыс.