Более 30 тысяч пожертвований сделали с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

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Более 30 тыс. пожертвований сделали жители столицы с помощью благотворительного сервиса на mos.ru.
Более 30 тысяч пожертвований сделали с помощью благотворительного сервиса на mos.ru
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Партнёрами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в десять раз», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она также отметила просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у пользователей — ближе познакомиться с теми, кто помогает другим.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что участники электронного голосования, выигравшие в завершившейся акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», перевели на благотворительность около 22 млн рублей.

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