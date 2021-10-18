Более 30 тысяч пожертвований сделали с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Более 30 тыс. пожертвований сделали жители столицы с помощью благотворительного сервиса на mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Партнёрами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в десять раз», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она также отметила просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у пользователей — ближе познакомиться с теми, кто помогает другим.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что участники электронного голосования, выигравшие в завершившейся акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», перевели на благотворительность около 22 млн рублей.