В Петербурге утвердили дорожную карту стратегии цифровой трансформации города

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Правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.
В Петербурге утвердили дорожную карту стратегии цифровой трансформации города
  • © официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

К 2024 году планируется перевести в электронный вид около 95% социально значимых услуг. В настоящее время показатель составляет 53%.

«Определены сферы, где цифровая трансформация будет идти в первую очередь. Это здравоохранение, образование, предоставление государственных услуг, наука, развитие городской среды, транспорт, логистика, государственное управление, социальная сфера, туризм, культура, строительство, промышленность, физкультура и спорт», — отмечается в сообщении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 2022-й объявили Годом цифровизации.

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