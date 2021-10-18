Работы по реконструкции 22 развязок на МКАД завершат до конца 2023 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Загрутдинов, реконструкция и строительство развязок на МКАД — один из приоритетов развития столичной транспортной системы.
В настоящее время реконструируют четыре развязки — на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, а также с улицами Верхние Поля и Капотня.
Уже выполнены работы на 18 объектов. Построено и реконструировано 158,6 км дорог.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.