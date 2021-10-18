Работы по реконструкции 22 развязок на МКАД завершат до конца 2023 года

Работы по реконструкции 22 развязок на МКАД планируют завершить до конца 2023 года, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Загрутдинов, реконструкция и строительство развязок на МКАД — один из приоритетов развития столичной транспортной системы.

В настоящее время реконструируют четыре развязки — на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с Липецкой улицей, а также с улицами Верхние Поля и Капотня.

Уже выполнены работы на 18 объектов. Построено и реконструировано 158,6 км дорог.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.