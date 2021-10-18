В Подмосковье запустили программу «Женский бизнес»

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В Московской области запустили федеральную программу «Женский бизнес» для самозанятых женщин.
В Подмосковье запустили программу «Женский бизнес»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Реализацией проекта ведомство занимается совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» и АО «Деловая среда» (дочерняя компания Сбера).

«В Московской области сегодня уже более 270 тыс. самозанятых, их совокупный доход превысил 73 млрд рублей с 2019 года. Среди них довольно много женщин, которые всё чаще выбирают именно этот налоговый режим для ведения бизнеса», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По её словам, «Женский бизнес» позволит максимально эффективно работать в статусе самозанятого.

Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения будет выдан сертификат.

Ранее НСН сообщала, что количество самозанятых в Москве превысило 750 тыс., а ежемесячный прирост оценивается в 30—35 тыс.

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