Воробьёв прокомментировал реализацию проекта «Социальная газификация» в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал реализацию проекта «Социальная газификация» в регионе.
Воробьёв прокомментировал реализацию проекта «Социальная газификация» в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашей стране газ должен быть и в больших городах (что понятно — у нас 96% газификации), и в малых населённых пунктах. Это была очень долгожданная забота о 100 тыс. населённых пунктов, где 300 тыс. человек проживают. В каждый населённый пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам (сколько их там есть) государство, то есть мы, должно сделать разводку», — заявил он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил Воробьёв, жители очень позитивно воспринимают проект по газификации.

Программу в Подмосковье реализуют с опережением графика. Каждые сутки специалисты прокладывают по 7 км труб. На прошлой неделе запустили ещё 12 мобильных офисов «Социальной газификации».

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.

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