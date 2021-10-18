В Крыму рассказали о подготовке трассы «Таврида» к зиме
- РИА Новости
Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, передаёт «Крым 24».
«На трассе будут работать 97 единиц техники, роторный снегоочиститель, тракторы с плужно-щёточным оборудованием и с навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер и автомобили дорожного мастера», — уточнил Гоцанюк.
Также специалисты заготовили 6 тыс. тонн противогололёдных материалов.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что Международный аэропорт Симферополь впервые начнёт обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы.