В Крыму рассказали о подготовке трассы «Таврида» к зиме

Короткая ссылка
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в зимний период на трассе «Таврида» будут работать 97 единиц спецтехники.
В Крыму рассказали о подготовке трассы «Таврида» к зиме
  • РИА Новости

Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, передаёт «Крым 24».

«На трассе будут работать 97 единиц техники, роторный снегоочиститель, тракторы с плужно-щёточным оборудованием и с навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер и автомобили дорожного мастера», — уточнил Гоцанюк.

Также специалисты заготовили 6 тыс. тонн противогололёдных материалов.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что Международный аэропорт Симферополь впервые начнёт обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить