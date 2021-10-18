В Крыму рассказали о подготовке трассы «Таврида» к зиме

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в зимний период на трассе «Таврида» будут работать 97 единиц спецтехники.

РИА Новости

Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, передаёт «Крым 24». «На трассе будут работать 97 единиц техники, роторный снегоочиститель, тракторы с плужно-щёточным оборудованием и с навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер и автомобили дорожного мастера», — уточнил Гоцанюк. Также специалисты заготовили 6 тыс. тонн противогололёдных материалов. Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что Международный аэропорт Симферополь впервые начнёт обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы.