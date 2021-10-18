Памятник погибшим в Великой Отечественной загорелся в Приамурье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.
«Поступило сообщение о возгорании памятника воинам-ерофеемцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, расположенном в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту сожжения венка на Вечном огне в Сочи.