Памятник погибшим в Великой Отечественной загорелся в Приамурье

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Памятник погибшим в Великой Отечественной, установленный в посёлке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области, загорелся.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

«Поступило сообщение о возгорании памятника воинам-ерофеемцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, расположенном в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту сожжения венка на Вечном огне в Сочи.

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