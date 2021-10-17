Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

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В результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.
Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 17 октября в 12:46 около дома №48 на проспекте Ленина водитель автобуса НефАЗ... при торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса», — приводит ТАСС сообщение.

В результате происшествия пострадали четыре женщины.

Как уточняется, водитель автобуса пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения от остановочного комплекса перед его транспортным средством неожиданно остановилась автомашина. Из-за этого он экстренно затормозил, в результате чего пассажиры, находящиеся в салоне, упали.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

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