Полный курс адаптации к земным условиям космонавта Новицкого займёт 42 дня

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Полный курс адаптации к земным условиям космонавта Олега Новицкого, который утром 17 октября вернулся с Международной космической станции спустя полгода, займёт 42 дня. Об этом рассказала RT его супруга Юлия.
Полный курс адаптации к земным условиям космонавта Новицкого займёт 42 дня
  • © vk.com/novitskiy_iss

«Теперь можно выдохнуть и ждать уже приземления на Чкаловском аэродроме — мы там будем их встречать. Потом поедем в профилакторий в Центре подготовки космонавтов, где 21 день должна длиться реабилитация послеполётная, затем 21 день санаторно-курортной реабилитации и отпуск», — сказала она.

По словам Юлии, космонавт сможет увидеться с семьёй гораздо раньше, если будет себя хорошо чувствовать, но период реабилитации он будет проводить под чутким присмотром учёных и медиков.

Олег Новицкий вернулся на Землю вместе с Юлией Пересильд и Климом Шипенко, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм «Вызов».

Утром, около 07:40, спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане. К нему сразу направились спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться.

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