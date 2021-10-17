Полный курс адаптации к земным условиям космонавта Новицкого займёт 42 дня

Полный курс адаптации к земным условиям космонавта Олега Новицкого, который утром 17 октября вернулся с Международной космической станции спустя полгода, займёт 42 дня. Об этом рассказала RT его супруга Юлия.

«Теперь можно выдохнуть и ждать уже приземления на Чкаловском аэродроме — мы там будем их встречать. Потом поедем в профилакторий в Центре подготовки космонавтов, где 21 день должна длиться реабилитация послеполётная, затем 21 день санаторно-курортной реабилитации и отпуск», — сказала она.

По словам Юлии, космонавт сможет увидеться с семьёй гораздо раньше, если будет себя хорошо чувствовать, но период реабилитации он будет проводить под чутким присмотром учёных и медиков.

Олег Новицкий вернулся на Землю вместе с Юлией Пересильд и Климом Шипенко, которые в течение 12 дней снимали на МКС фильм «Вызов».

Утром, около 07:40, спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане. К нему сразу направились спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться.