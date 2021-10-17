Билл Клинтон пробудет в больнице ещё день

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Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице ещё сутки.

«Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра», — приводит РИА Новости заявление его пресс-секретаря Анхеля Уреньи.

По его словам, Клинтон в отличном настроении, проводит время с семьёй, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. 

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии медицинского центра в Калифорнии.

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