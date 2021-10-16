Пьяный мужчина в ХМАО напал с топором на росгвардейцев

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Пьяный мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе с ножом и топором напал сначала на жену с детьми, а потом на прибывших на место конфликта сотрудников Росгвардии.
Пьяный мужчина в ХМАО напал с топором на росгвардейцев
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского округа Росгвардии.

«Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооружённого ножами и топором, на женщину и двух её несовершеннолетних детей в посёлке недалеко от Сургута», — говорится в заявлении.

Уточняется, что прибывшие на место конфликта сотрудники Росгвардии услышали за дверью женские крики и детский плач, после чего проникли в помещение. Мужчина, увидевший росгвардейцев, сначала бросил в них нож, попавший в грудную часть бронежилета одного из силовиков, а потом ещё раз метнул нож и замахнулся топором.

Росгвардейцы применили табельное оружие, а затем оказали злоумышленнику медицинскую помощь.

Ранее полиция задержала 48-летнего мужчину, который набросился с топором на двух посетителей магазина на севере Москвы.

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